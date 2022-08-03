Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили ситуацию в Карабахе

3 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.



В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и возникшую напряженность.

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