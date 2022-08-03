ЕС остается приверженным содействию преодолению напряженности в Карабахе

Европейский союз остается приверженным содействию преодолению напряженности в Карабахе и продолжению своего участия в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано.

Отметим, что утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, вели интенсивный обстрел позиций подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Лачинского района.

В результате военнослужащий срочной действительной военной службы Кязимов Анар Рустам оглу получил пулевое ранение и стал шехидом.

В результате контртеррористической операции "Возмездие", проведенной подразделениями азербайджанской армии, были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа и ряд других важных командных высот. В настоящее время азербайджанскими подразделениями проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения.

В ходе операции были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. Уничтожены живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, а также несколько гаубиц D-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.