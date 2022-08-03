Инженерные работы по созданию новых позиций ведутся на выгодных рубежах.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в среду в ходе брифинга заместитель главы пресс-службы минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

По его словам, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, в грубое нарушение положений заявления от 10 ноября 2020 года, совершили 3 августа диверсионно-террористический акт против подразделений азербайджанской армии. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Кязимов Анар Рустам оглу.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кяльбаджарского и Лачинского районов, и создать там новые боевые позиции. В результате контртеррористической операции "Возмездие", проведенной подразделениями азербайджанской армии, были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа и ряд других важных господствующих высот. В настоящее время азербайджанскими подразделениями проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах.

В ходе операции были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. Уничтожены живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, а также несколько гаубиц D-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.

Азербайджан неоднократно заявлял, что присутствие, вопреки трехстороннему заявлению, вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, остается источником опасности. Являются необходимыми демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований", - сказал Эйвазов.

Он добавил, что, любой террор и провокации, совершаемые на суверенных территориях страны, будут, руководствуясь Конституцией Азербайджанской Республики, решительно пресекаться, а ответные меры будут еще более сокрушительными.

Aнар Эйвазов от имени руководства министерства обороны Азербайджана выразил соболезнования родным погибшего в результате армянской провокации солдата.