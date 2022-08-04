Боевые самолеты и вертолеты азербайджанской армии проводят учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки к учебному периоду текущего года проводятся учебно-тренировочные полеты с боевыми самолетами и вертолетами Военно-воздушных сил Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На занятиях, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

В ходе занятий пилотами успешно выполняются задачи по взлету и посадке, отработке сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, а также ведению воздушной разведки.