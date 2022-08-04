https://news.day.az/politics/1484578.html Боевые самолеты и вертолеты азербайджанской армии проводят учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО
Боевые самолеты и вертолеты азербайджанской армии проводят учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки к учебному периоду текущего года проводятся учебно-тренировочные полеты с боевыми самолетами и вертолетами Военно-воздушных сил Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
На занятиях, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.
В ходе занятий пилотами успешно выполняются задачи по взлету и посадке, отработке сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, а также ведению воздушной разведки.
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