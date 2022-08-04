https://news.day.az/politics/1484613.html НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - спецпредставитель
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - спецпредставитель
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Об этом написал специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в Twitter, передает Day.Az.
"Глубоко сожалеем о гибели людей и призываем обе стороны к деэскалации и возвращению за стол переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.
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