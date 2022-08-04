НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом написал специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в Twitter, передает Day.Az.

"Глубоко сожалеем о гибели людей и призываем обе стороны к деэскалации и возвращению за стол переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.