Во всем мире разговор с террористами короткий

Провокация армян показала, что Азербайджану пора принимать жесткие меры, пришло время для демилитаризации азербайджанских территорий, где проживает армянское меньшинство. Азербайджанская армия приняла соответствующие меры, дала жесткий отпор террористам. Во всем мире незаконные вооруженные формирования или же вооруженные лица, не подчиняющиеся законам государства, называются террористами. И с ними везде разговор короткий.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Напряженность накапливалась, но сепаратисты и Ереван не делали правильных выводов из предупреждений Баку. Да они и не способны делать правильные выводы, потому что военно-политическое руководство Армении находится под постоянным воздействием и управлением внешних сил.

Как говорится, сколько веревке не виться, конец все равно будет. Рано или поздно назревает момент, когда надо принимать решения.

Все хорошо помнят, что руководство Азербайджана неоднократно предупреждало армянскую сторону о недопустимости нарушения условий прекращения огня, особенно, когда это происходит на суверенной территории нашей страны. Об этом неоднократно информировалась и российская сторона, чьи миротворцы временно размещены в Карабахском регионе. Неоднократно указывалось, что недопустимо не выполнение 4-го пункта трехстороннего заявления, подписанного руководителями Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года. Этот пункт предусматривает разоружение и вывод армянских вооруженных формирований параллельно вводу в регион сил РМК. Подчеркну - параллельно! К сожалению, время от времени мы получаем информацию о том, что российские миротворцы, действуя в противовес заключенным договоренностям, вместо этого создавали условия для ввода на территорию Азербайджана и размещения здесь военнослужащих, призванных на службу в Армении. Эти действия грубо нарушают трехстороннее заявление, так как размещаемые силы являются оккупационными, и такая ситуация, естественно, влечет за собой соответствующие последствия.

На недавнем совещании по итогам полугодия Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев очень конкретно и строго поставил вопрос о разоружении сепаратистов и выдворении с территории Азербайджана всех армянских военнослужащих, полной демилитаризации армян в зоне РМК. Недвусмысленно было указано, что Баку больше не намерен терпеть невыполнения вышеназванного 4-го пункта. Думаю, что эти предупреждения прозвучали не просто ради заявления. Глава государства неоднократно предупреждал, но, видимо, все это не воспринималось другой стороной с точки зрения реалий. И последствия не заставили себя долго ждать.

Мы знаем, что после меседжа Президента, прошли переговоры глав России и Армении, по инициативе министра обороны РФ состоялся телефонный разговор с главой МО Азербайджана. Потому что это очень серьезный вопрос. Неоднократно, в том числе на страницах Day.Az мы говорили о том, что нахождение незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана недопустимо. Эта ситуация является постоянным источником агрессии и провокаций, пребывание вооруженных армян в Карабахе это постоянная угроза безопасности наших военнослужащих, соприкасающихся с зоной временной ответственности РМК. Армянская провокация в Лачине, в результате которой погиб азербайджанский солдат, прослуживший всего четыре месяца, стала последней каплей, переполнившей чашу терпения. До этого армянская сторона уже достаточно продолжительное время нарушала режим прекращения огня, устраивая провокации и на госгранице, и особенно на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев. Последнее показывает, что российские миротворцы, видимо, не могут по каким-то причинам полностью контролировать ситуацию.

С самого начала было ясно, что незаконные вооруженные формирования будут мешать и самим российским миротворцам выполнять свою миссию. Так оно и произошло. Гибель молодого солдата привела к тому, что с целью возмездия Азербайджанская армия приняла соответствующие меры, дала жесткий отпор террористам. Во всем мире незаконные вооруженные формирования или же вооруженные лица, не подчиняющиеся законам государства, называются террористами. Так что операция "Возмездие" в полной мере может считаться антитеррористической. Она еще раз показала силу Азербайджанской армии, силу железного кулака, который, как говорил господин Президент, опускается на голову тем, кто не хочет жить мирно, кто настроен на войну и провокации. За короткие время ограниченные задачи, поставленные перед армейскими подразделениями, были успешно выполнены. Противнику нанесен серьезный урон, он имеет большие потери как в технике, так и в живой силе.

Сепаратисты и военно-политическое руководство Армении почему-то до сих пор не вынесли должного урока из тех событий, которые произошли осенью 2020 года, из поражения армянских оккупационных сил. Думаю, причина в том механизме, который был запущен, в той команде, которая была получена сепаратистами, и они начали выполнять ее для дестабилизации обстановки в регионе и сохранения в зоне РМК армянских вооруженных формирований.

Провокация армян показала, что Азербайджану пора принимать жесткие меры, пришло время для демилитаризации азербайджанских территорий, где проживает армянское меньшинство. Азербайджанская армия готова и в состоянии выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего. О профессионализме нашей армии уже известно всему миру. Если армянская сторона займет правильную и конструктивную позицию, это, прежде всего принесет пользу ей самой. Если же Ереван пойдет на поводу у реваншистов, то железный кулак снова опустится на, прошу прощения, безмозглые головы, устраивающие провокации и создающие очаги напряженности. Азербайджан, как это было и до Второй карабахской войны, в состоянии после восстановления территориальной целостности защитить свои земли от посягательств, независимо от того, где и как придется это делать - на территории самой страны или за ее пределами. В том числе в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента. Тут вопрос стоит ребром: либо российская сторона сама выполняет 4-й пункт трехстороннего заявления и совместно с Арменией разоружает незаконные армянские формирования, либо Азербайджан, используя международное право, освободит свои земли от террористов сам. С террористами во всем мире разговор короткий.

Лейла Таривердиева