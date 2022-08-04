"Мы ничего вам не должны, решайте свои проблемы сами!" - ФОТО

Автор: Мехти Ахмедзаде

Постоянно наступая на одни и те же грабли, незаконные армянские вооруженные формирования 3-го августа совершили очередную провокацию против Азербайджана, в результате чего погиб наш военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу. Азербайджанская армия в ответ на это грубейшее нарушение трехстороннего заявления провела контртеррористическую операцию "Возмездие".

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в результате проведенной подразделениями ответной операции были взяты под контроль возвышенность Киргиз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот. В настоящее время наши подразделения ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог. В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхари Оратаг бывшего Агдаринского района. В результате уничтожена живая сила незаконных армянских формирований, а также уничтожено несколько гаубиц Д-30, военная техника и большое количество боеприпасов.

Конечно же, получив в очередной раз железным кулаком по башке, армяне вновь не вынесли урока, не признали свои ошибки. Они почему-то принялись обвинять во всех своих грехах...Россию.

Как это было в период Второй Карабахской войны, армяне, не выдержав "Возмездия", подняли русофобскую истерику, мол, почему русские не защищают и не воюют за нас? Да, РФ является союзником Армении, однако риторика армянской стороны, все чаще использующей слова вроде "долг" и "обязанность" в отношении России, начала, мягко говоря, раздражать россиян.

Обвиняющие Москву в "предательстве" армяне со вчерашнего дня в соцсетях оскорбляют российских миротворцев и руководство РФ. В ответ россияне высказали армянам все, что думают о русофобии, которая долгое время беспрепятственно пропагандируется в Армении, и о т.н. "благодарности" армянского народа.

Не согласиться с комментарием Natalilorem невозможно. С момента появления на карте мира третьей "независимой" армянской республики, Россия всегда оказывала помощь этой исскуственно созданной на исконно азербайджанских землях стране. Спустя 30 лет Армения так и не смогла стать самостоятельным государством и полностью зависит от подачек Москвы.

Тем не менее, такое отношение к себе армяне оценили не как дружбу народов, а как обязанность России.

"Русские нам во всем должны", - вот как думают ныне армяне.

Во время Второй Карабахской войны, проигрывающая по всем направлениям армянская армия молила о помощи, пыталась доказать, что Азербайджан якобы напал на Армению (чтобы вмешалось ОДКБ), но позиция России была адекватна - боевые действия велись исключительно на территории Азербайджана. Никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Азербайджана не могло быть и не было.

Поначалу был поднят вой о том, почему российские войска не воевали за Армению. Железная неадекватная логика "древнейших" на полном серьезе говорила о том, что вместо армянских солдат должны были умирать русские ребята. Сейчас армяне продолжают вопить о том же.

Хаи беснуются из-за своих амбиций, обвиняя всех и вся. И конца края этому не видать. Более того, это снова превращается в очередную шизофрению армянства - копить злость и разжигать русофобию. Российские эксперты не раз сравнивали Армению с чемоданом без ручки - который и выбросить жалко, но и нести все сложнее и сложнее. Однако, подобным отношением в Армении приближают момент, когда дискомфорт от этой ноши в России возобладает настолько, что обратного пути у армян не будет.

Реакцию армян можно объяснить присутствием чувства исключительности собственной армянской расы и ее неуважением ко всем остальным. Как видим по очередному антироссийскому шквалу настроений, они до сих пор не могут понять, что во всех проблемах "древнейшие" виноваты сами.

Сегодня армянство настолько обнаглело, что не раз открыто оскорбляло не только Российскую Федерацию, но и представителей власти - от чиновников и экспертов до самого Владимира Путина.

Стоит лишь помнить недавнюю выходку в Армении, когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова пытались выдворить из Еревана.

Соответствующий призыв армяне публиковали в телеграм-каналах: "Срочный сбор! В связи с визитом в Ереван министра иностранных дел России Сергея Лаврова Национально-демократический полюс организует акцию протеста для осуждения империалистической политики России и объявления его нежелательным лицом в Армении".

А начиналось все, опять-таки, с армянских телеграм-каналов, где поначалу то и дело обвиняли в своем позорном поражении руководство РФ, которое якобы должно было отправить на территорию Азербайджана свои войска. Получив соответствующую адекватную реакцию от российского общества и истеблишмента, началась дешевая пропаганда о т.н. "враждебности" и "предательстве" России, которая не прекращается по сей день. Дошло до того, что в комментариях ежедневных тем, которые обсуждаются в армянском сегменте социальных сетей, отчетливо видно, что армянам вдалбливается мысль о том, что Россия - это враг, от которого давно необходимо оторваться и убежать на Запад, просить помощи у НАТО, США, Франции, где успешно паразитирует армянское лобби.

Официальный Баку раз за разом взывал к разуму руководства Армении, указывая на способность "Железного кулака" дать отрезвляющий ответ на любые провокации, но настроенное на невозможный реванш армянство до сих пор не может понять, что вся отстветственность за инцидент, произошедший на территории Азербайджана, лежит на официальном Ереване, который до сих пор не вывел свои незаконные вооруженные формирования с территорий Азербайджана. Наша страна и впредь будет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности наших земель. Армянам это лучше запомнить раз и навсегда. Винить надо себя, а не других.