Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин в четверг на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России обсудил свои предстоящие переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ситуацию в Карабахе и вопросы социально-экономического развития страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - сказал Песков.

По его словам, также была обсуждена ситуация в Карабахе и была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего заявления.