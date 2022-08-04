Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин в четверг на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России обсудил свои предстоящие переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ситуацию в Карабахе и вопросы социально-экономического развития страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - сказал Песков.
По его словам, также была обсуждена ситуация в Карабахе и была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего заявления.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре