Определен состав контрольно-ревизионной службы ЦИК Азербайджана

Определен состав контрольно-ревизионной службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение принято в четверг на заседании ЦИК.

В соответствии с решением, в состав контрольно-ревизионной службы вошли ее председатель Рамиз Ибрагимов, члены Ильхам Мамедов и Тофик Асадов, представители министе