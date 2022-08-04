https://news.day.az/politics/1484662.html Определен состав контрольно-ревизионной службы ЦИК Азербайджана
Определен состав контрольно-ревизионной службы ЦИК Азербайджана
Определен состав контрольно-ревизионной службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение принято в четверг на заседании ЦИК.
В соответствии с решением, в состав контрольно-ревизионной службы вошли ее председатель Рамиз Ибрагимов, члены Ильхам Мамедов и Тофик Асадов, представители министе
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