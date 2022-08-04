https://news.day.az/politics/1484667.html США готовы содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией - Блинкен
США готовы содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией - Блинкен
Соединенные Штаты готовы содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госдепартамент США, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Сообщается, что в ходе беседы Блинкен отметил, что США готовы к двустороннему взаимодействию с единомышленниками для обеспечения диалога между Азербайджаном и Арменией и содействия достижению долгосрочного мира в регионе.
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