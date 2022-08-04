https://news.day.az/politics/1484668.html В ЦИК Азербайджана создан новый отдел
В ЦИК Азербайджана создан новый отдел
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана создан новый отдел.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов сказал, что для совершенствования работы с политическими партиями предлагается создать в составе секретариата ЦИК отдел по работе с политическими партиями и общественными институтами.
Предложение было вынесено на голосование и принято.
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