В ЦИК Азербайджана создан новый отдел

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана создан новый отдел.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов сказал, что для совершенствования работы с политическими партиями предлагается создать в составе секретариата ЦИК отдел по работе с политическими партиями и общественными институтами.

Предложение было вынесено на голосование и принято.