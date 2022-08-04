Вносятся изменения в структуру секретариата ЦИК Азербайджана

Вносятся изменения в структуру секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании организации заместителем председателя ЦИК была подчеркнута необходимость создания структуры по управлению человеческими ресурсами.

Было отмечено, что после изучения вопроса сочтено целесообразным создание в составе общего отдела ЦИК сектора человеческих ресурсов.