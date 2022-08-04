https://news.day.az/politics/1484679.html МИД России находится в тесном контакте с Баку и Ереваном по ситуации в Карабахе - заявление
МИД России находится в тесном контакте с Баку и Ереваном по ситуации в Карабахе - заявление
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами по ситуации в Карабахе. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Как отмечается, российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки.
"Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство", - говорится в заявлении.
В МИД России подчеркивают, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться в строгом соответствии с положениями заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года.
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