Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы

4 августа 2022 года Посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы.

Как сообщили Day.Az в МИД, ворвавшись в здание посольства, члены группы, совершившие акт вандализма, подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны. Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы.

Будет представлена дополнительная информация о результатах расследования.

По дипломатическим каналам до сведения британских структур было доведено предупреждение, касающееся обеспечения безопасности дипломатов и дипломатических зданий в соответствии с Венской конвенцией.