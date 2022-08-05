https://news.day.az/politics/1484735.html В Лондоне задержаны 8 человек за нападение на посольство Азербайджана
В Лондоне задержаны 8 человек за нападение на посольство Азербайджана
В Лондоне задержаны 8 человек по подозрению в незаконном проникновении в здание посольства Азербайджана и причинении вреда зданию, сообщает Day.Az со ссылкой на британские СМИ.
Как отмечается, стражи порядка прибыли на место происшествия около 16:30 по местному времени после получения информации о том, что группа протестантов ворвалась в здание посольства.
Во время инцидента пострадавших нет, по факту продолжается расследование.
Напомним, что 4 августа посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы.
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