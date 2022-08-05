Чавушоглу выразил обеспокоенность в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне
4 августа 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора Чавушоглу выразил обеспокоенность в связи с нападением радикальной религиозной группы на здание посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал турецкую сторону об этом акте вандализма.
Министр иностранных дел Турции полностью осудил это нападение и отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном и всегда готова его поддержать.
Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность министру иностранных дел Турции за внимание и предложенную поддержку.
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