https://news.day.az/politics/1484997.html В Азербайджане утвержден Порядок ведения реестра ветеранов войны
В Азербайджане утвержден Порядок ведения реестра ветеранов войны
В Азербайджане утвержден "Порядок ведения реестра ветеранов войны".
Как передает в пятницу Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Данный Порядок разработан в соответствии с законом "О ветеранах" и определяет правовые и организационные основы формирования, ведения, интеграции и архивирования реестра ветеранов войны.
Расходы, связанные с организацией, управлением и совершенствованием деятельности реестра, финансируются за счет средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджанской Республики, и других источников, не запрещенных законодательством.
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