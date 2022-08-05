В Азербайджане утвержден "Порядок ведения реестра ветеранов войны".

Как передает в пятницу Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Данный Порядок разработан в соответствии с законом "О ветеранах" и определяет правовые и организационные основы формирования, ведения, интеграции и архивирования реестра ветеранов войны.

Расходы, связанные с организацией, управлением и совершенствованием деятельности реестра, финансируются за счет средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджанской Республики, и других источников, не запрещенных законодательством.