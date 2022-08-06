Создана рабочая группа по внедрению "зеленых" технологий в Карабахе
В связи с применением "зеленых" технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджана создана Рабочая группа по координации и мониторингу.
Как сообщили Day.Az в Кабмине, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно распоряжению, в состав Рабочей группы входят:
руководитель Рабочей группы - министр энергетики Азербайджанской Республики
Члены рабочей группы:
заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики
заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
вице-президент ОАО "Азерэнержи"
заместитель председателя ОАО "Азеришыг"
вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Министерство энергетики выполняет функции секретариата Рабочей группы и организует ее заседания не реже одного раза в квартал.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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