Очень важно, чтобы Армения незамедлительно выполнила условия трехстороннего заявления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из России.

"Прежде всего, осуждаем нападение, в результате которого погиб азербайджанский военнослужащий. Карабах - это азербайджанская земля. Конечно, Азербайджан против того, чтобы на его земле находились незаконные вооруженные формирования. С момента принятия трехстороннего заявления прошло почти два года. Очень важно, чтобы Армения незамедлительно выполнила эти условия", - сказал Эрдоган.