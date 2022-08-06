https://news.day.az/politics/1485168.html Мевлют Чавушоглу позвонил Джейхуну Байрамову в связи с нападением на посольство Азербайджана
Мевлют Чавушоглу позвонил Джейхуну Байрамову в связи с нападением на посольство Азербайджана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с нападением на посольство Азербайджана в Великобритании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, была выражена готовность оказать Азербайджану всяческую поддержку.
Напомним, что 4 августа посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы. Полиция Лондона задержала в связи с инцидентом 8 человек.
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