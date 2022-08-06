МИД Грузии осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Министерство иностранных дел Грузии осудило нападение на посольство Азербайджана в Великобритании, совершенное четвертого августа, передает Day.Az.

По сообщению пресс-службы МИД Грузии, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову и заявил, что Грузия осуждает произошедшее и полностью поддерживает Азербайджан.

Отметим, что 4 августа радикальная религиозная группа напала на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.