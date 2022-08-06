https://news.day.az/politics/1485195.html МИД Грузии осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
МИД Грузии осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Министерство иностранных дел Грузии осудило нападение на посольство Азербайджана в Великобритании, совершенное четвертого августа, передает Day.Az.
По сообщению пресс-службы МИД Грузии, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову и заявил, что Грузия осуждает произошедшее и полностью поддерживает Азербайджан.
Отметим, что 4 августа радикальная религиозная группа напала на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
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