https://news.day.az/politics/1485295.html Баку обвиняет Ереван во лжи
Баку обвиняет Ереван во лжи
Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями нашей армии на азербайджано-армянской государственной границе и ранении в результате этого военнослужащего вооруженных сил Армении является ложью, сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана.
"Сообщаем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Нет никаких реальных оснований очередной такой провокационной информации противоположной стороны", - отметили в ведомстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре