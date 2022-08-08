С сегодняшнего дня начался прием на «Курс подготовки прапорщиков»

Граждане с полным средним образованием в возрасте до 28 лет, прошедшие срочную действительную военную службу в азербайджанской армии и желающие добровольно поступить на действительную военную службу в воинских частях Министерства обороны в качестве прапорщиков, могут обратиться с 8 августа по 10 сентября с соответствующими документами в приемную комиссию, функционирующую в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии.

Как передает Day.Az, обратившихся в приемную комиссию граждан для определения годности к военной службе направляют в Военно-врачебную комиссию Министерства обороны, и лица, признанные годными к военной службе, допускаются к участию в приемном экзамене.