ОИС осудила обстрел позиций азербайджанской армии

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выступил с заявлением, в котором осуждается факт гибели военнослужащего Анара Казымова в результате интенсивного обстрела незаконными армянскими вооруженными формированиями 3 августа территории Азербайджана.

Как передает Trend, в тексте заявления говорится, что ОИС призывает Армению выполнить свои обязательства по трехстороннему Заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана.

Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом министров иностранных дел ОИC 22-23 марта этого года на 48-й сессии, состоявшейся в городе Исламабад Исламской Республики Пакистан, Генеральный секретариат в то же время призвал к урегулирорванию отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания, уважения к суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам.

Генеральный секретариат ОИС выразил глубокие соболезнования семье и близким азербайджанского шехида.