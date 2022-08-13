Плоды блестящей политики Президента Ильхама Алиева: операция "Возмездие" и новая капитуляция Армении

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Тем, кто смотрит снизу вверх на покорителя горной вершины, имеет смысл задуматься о том, через какие трудности он прошел, достигая поставленной цели. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, вне всякого сомнения, достиг вершины политического Олимпа. Он доказал всему миру, что правильно выстроенная стратегия развития государства, помноженная на личную смелость и решительность, а также на блестящее умение принимать тактически выверенные решения, в итоге гарантирует достижение того, что изначально казалось недостижимым.

Мы сейчас живем в совершенно новых геополитических реалиях. Мы - граждане государства-победителя. Мы - граждане политического, экономического лидера Южного Кавказа, обладающего победоносной армией, способной решать любые поставленные задачи. Добиваться, в противостоянии с такой мощной силой, как мировое армянство, которая имеет вековые традиции подкупа политиков, журналистов, общественных деятелей в самых разных странах мира.

Все это - итог претворенной в жизнь стратегии и тактики Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Он ведь является архитектором победы не только в 44-дневной войне. Возглавляемая им азербайджанская армия нанесла поражение армянским оккупантам еще в апреле 2016 года, в ходе четырехдневной войны. Тогда, за короткий срок была освобождена территория в 20 квадратных километров, был взят под контроль ряд важнейших высот.

А главное - тогда впервые был нанесен мощнейший удар по выстраивавшемуся десятилетиями мифу о "непобедимости" противника. Поражение было нанесено армянской армии под руководством военных преступников Сержа Саргсяна и Сейрана Оганяна. Последствия этого поражения они ощутили позже, когда потеряли власть в своей стране. Уже тогда стало ясно, что время работает на Азербайджан. Но новая армянская власть не захотела признать очевидное.

Она пошла по пути провокаций, которые сделали неизбежной 44-дневную войну. В ходе которой был во всей красоте и мощи продемонстрирован военно-политический и экономический потенциал Азербайджана, мощь его дипломатии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев за время 44-дневной войны дал десятки интервью ведущим мировым СМИ, по сути одержав невероятную победу на информационном поприще над силами, не желающими триумфа справедливости, восстановления нашей территориальной целостности. Высказывания главы нашего государства разошлись на цитаты, его уверенная манера вести диалог, четкими и логическими аргументами загонять в угол оппонентов, изумила и вызвала восторг во всем мире.

В итоге, враг был разбит на всех фронтах - на поле боя, на дипломатической и информационных аренах, экономически. И премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужден был подписать акт о капитуляции. Причем, даже не решившись появиться в ночном эфире во время этого исторического момента. Так, благодаря политическому и военному гению Президента Азербайджана Ильхама Алиева наш флаг снова поднят в великой Шуше и на иных освобожденных территориях нашей страны.

Это был самый счастливый день для десятков миллионов азербайджанцев, проживающих в самых разных странах мира. Это была кульминация гордости за свою Родину, за свою армию, за своего Президента и Верховного Главнокомандующего. Но в том и состоит политический гений главы нашего государства, что он поразил мир и темпами восстановления освобожденных территорий.

Они шокируют всех. Даже армянскую сторону. Которой только и остается, что наблюдать за тем, как в строй вводятся международные аэропорты, прокладываются высочайшего качества тоннели и дороги. Им остается наблюдать за тем, как азербайджанцы возвращаются на родную землю. При этом, увы, они не оставили политики бессмысленных провокаций.

Что в итоге привело к тому, что Азербайджан провел операцию "Возмездие", в результате которой были освобождены новые территории нашей страны, взяты под контроль новые стратегически важные высоты и армянская сторона снова вынуждена была пойти на очередную капитуляцию. Да, сотни армянских военнослужащих были вынуждены покинуть Карабах. А незаконно проживавшие на наших землях армяне сейчас пакуют чемоданы и покидают дома.

Это - итог очередной победы стратегии и тактики Президента Ильхама Алиева. "Когда придет время, мы достигнем и других желаемых целей. Мы знаем, что и когда нужно. В Армении тоже знают, что мы делаем то, что говорим", подчеркнул глава нашего государства. Это были слова того, кто уже доказал миру способность достигать всех поставленных целей. И нам, гражданам Азербайджана, нужно понимать, как все эти цели оказались достигнуты. Это плоды этой гигантской, титанической работы Президента Ильхама Алиева - политического деятеля мирового масштаба, который доказывает свою любовь к Родине и к азербайджанскому народу историческими победами.