Армянский вандализм в Лачине - варвары повторяют подожги 92-го года

Автор: Лейла Таривердиева

До 25 августа осталась неделя. До последнего момента незаконные поселенцы, обосновавшиеся в Лачинском районе, не верили, что календарную дату невозможно отменить или отложить. Они продолжали ждать чудес, которые когда-то принесли им двадцать процентов территории чужой страны. Но дни летят, и час-икс неумолимо приближается.

В течение последних недель армяне Лачина и Забуха рыдали на камеры журналистов и в соцсетях, делились фантазиями и иллюзиями, привлекали сочувствующих, рассчитывая решить свою проблему как всегда чужими руками. Последнюю точку во всей этой возне поставил Президент Ильхам Алиев, в баскальском интервью очень четко давший понять незаконным поселенцам, что по азербайджанским законам они являются военными преступниками, так как само пребывание их на ранее оккупированных землях противоречит Женевской конвенции. Никаких вариантов не существует. Жестко, но справедливо.

Осознав, наконец, что уходить с незаконно занимаемых земель все равно придется, армяне впали в ажиотаж. Начались ускоренные сборы. Вывозить мебель, домашнюю скотину и прочее имущество - дело, знаете ли, не простое и требует времени. Это вам не по перевалам под пулями "налегке" уносить ноги, таща на спинах стариков и детей. Сегодня армянам предоставлено достаточно возможностей, чтобы вывезти свое имущество, свои шкафы и трюмо. Никто не подгоняет их дулом автомата, а на сборы была дана уйма времени. То, что они потратили это время на бессмысленные протесты и иллюзии, это уже их проблема.

Собирающие манатки "новые лачинцы" вряд ли рассказывали своим детям, что те родились на чужой земле. Не будем сейчас вдаваться в подробности того, как Лачинский район оказался в руках врага. Отметим только, что и Шуша, и Лачин были жертвами грызни за власть в Баку и предательства в армии. Армянам не стоит приписывать удачное для них стечение обстоятельств своей доблести.

Армянские варвары входят в Лачин

Лачин был захвачен армянскими незаконными бандформированиями 18 мая 1992 года. Так как армяне в Лачине никогда не жили, оккупанты по своей традиции сразу начали его сжигать и разрушать. Была разрушена инфраструктура, общественные постройки, школы, больницы, кладбища. Разворовано все, что можно было унести. Богатейшие фонды историко-краеведческих музеев Лачина, в которых по крупицам собирались редчайшие образцы национальной культуры, были вывезены в Ереван. Экспонат из разгромленного Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был продан за 80 тысяч долларов на аукционе Сотбис в Лондоне... Через пятнадцать лет после оккупации иностранные журналисты, побывавшие в Лачине, были озадачены увиденной разрухой, и все, чем могли похвастать армяне, была одна единственная школа. Заметим, что до оккупации, школы имелись в каждом селе, а в наиболее крупных даже по две.

В результате действий армянских оккупантов государственной и частной собственности района был нанесен значительный ущерб: разграблены и разрушены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных и иные производственные учреждения. Свыше 200 исторических памятников местного и 54 - мирового значения были повреждены захватчиками, в их числе - Албанский монастырь Агоглан, гробница Малика Аждара, мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Был разграблен Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Далее - в ходе оккупации Лачинского района погибли 237 азербайджанцев, 67 пропали без вести. Население региона подверглось этнической чистке, более 75 тысяч человек были изгнаны с родных земель. В период оккупации армяне варварски разграбляли природные богатства и полезные ископаемые района, известного своими минеральными водами, залежами золота, урана, ртути и др.

Напомним, что 16 июня 2015 года Европейский суд по правам человека по делу "Чирагов и другие против Армении" в пользу изгнанных из Лачинского района Азербайджана граждан страны, признал продолжающееся нарушение их права на собственность, уважение к личной и семейной жизни, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В одном из параграфов документа также отмечен факт бомбардировки, разграбления и разрушения города Лачин.

То, что армяне сразу после оккупации начали сжигать в Лачине дома, доказывают имеющиеся в открытом доступе в Сети видеокадры. Так же через год, захватив Агдам, они начали методично уничтожать и этот город. Примечательно, что все видео были сняты самими армянами. Для чего? Наверное, они очень гордились своими деяниями.

Армяне поджигают азербайджанские дома. Кадры сделаны сразу после оккупации Лачина

После армянской оккупации несколько лет Лачин стоял в руинах. Затем сюда начали перемещаться жители Армении и армяне диаспоры. В Лачине восстановили часть азербайджанских домов и перевезли туда свои семьи. В Забухе, который восстановлению не подлежал, построили новый жилой комплекс для армян из Ливана и Сирии. Лачинский район, как и Кяльбаджар, расположен в горной местности. Здесь плодородные земли и потрясающие пейзажи. Правда, обустроить его за тридцать лет захватчики так и не смогли. Да и заселить по-настоящему тоже. Вряд ли им мешало международное право - армяне в принципе не знают, что это такое. Чувствовали, видимо, что не проживут здесь долго.

1 декабря 2020 года Лачинский район был по трехстороннему заявлению, которое можно назвать актом капитуляции, очищен от захватчиков. Задержались армяне только в зоне так называемого Лачинского коридора - в городе Лачин, селах Забух и Сус. И зря задержались. В указанном заявлении черным по белому записано, что лачинская дорога будет перенесена после строительства нового пути от госграницы до Ханкенди. А кто не поверил - сам виноват. Самые сообразительные собрали чемоданы еще до 1 декабря, задержались только любители сказок.

Несмотря на попытки сепаратистской верхушки не допустить вандализм и предстать в цивилизованном облике, незаконные поселенцы все-таки не смогли сдержать зова предков и начали повторно жечь Лачин. "Как это, нельзя сжигать?" - возмущались они. Какое право имеет какой-то Баласанян запрещать им это? А как же традиции? Как же заветы праотцов? Что подумают о них дети, что они будут рассказывать внукам?..

В соцсетях уже появляются ролики поджогов и намеренной порчи имущества. Кто-то запаляет дом, кто-то - лесистый склон, кто-то "эвакуирует" хачкар, кто-то срезает фрески с построенной в период оккупации церкви. Это броуновское движение, честно сказать, не вызывает сочувствия.

Хочешь не хочешь, а вспоминается исторический кадр с, пардон, унитазом. Этот кадр, сделанный в ноябре 2020 года в освобождавшемся Кяльбаджаре, стал своеобразным символом краха армянской оккупации. Тридцать лет владения прекрасными и богатыми азербайджанскими землями ничего не дали армянам кроме репутационных потерь, обнищания собственной страны и позорного разгрома. Хотя нет, извините, у них еще остался унитаз...