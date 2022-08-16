Туркменистан уделяет особое внимание отношениям с братским Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал новоназначенный посол Туркменистана в стране Гурбанмеммет Эльясов на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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