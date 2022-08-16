https://news.day.az/politics/1487620.html Туркменистан уделяет особое внимание отношениям с братским Азербайджаном - посол
Туркменистан уделяет особое внимание отношениям с братским Азербайджаном - посол
Туркменистан уделяет особое внимание отношениям с братским Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал новоназначенный посол Туркменистана в стране Гурбанмеммет Эльясов на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре