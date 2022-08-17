https://news.day.az/politics/1487912.html Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили расширение двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией
Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили расширение двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией
17 августа Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил Премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову, передает Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.
Как сообщается, в ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российского стратегического партнерства, обсуждены перспективы расширения двусторонних отношений в различных областях.
Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
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