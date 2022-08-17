Тамара Синявская выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой

От всего сердца выражаю глубокую благодарность Азербайджану, лично Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за искреннее участие в открытии памятника Муслиму Магомаеву.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала сегодня в интервью Азербайджанскому телевидению вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская после открытия в Бакинском приморском национальном парке памятника всемирно известному певцу и композитору.

Тамара Синявская отметила, что памятник получился очень красивым.

"Омар Эльдаров создал памятник на высшем уровне. Бакинцы и гости города будут отдыхать здесь душой и сердцем", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Бакинском приморском национальном парке состоялось открытие памятника всемирно известному певцу и композитору Муслиму Магомаеву. В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.