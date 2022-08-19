Сегодня Азербайджан и Казахстан могут выйти на новый уровень развития отношений.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на заседании азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"Сложившаяся геополитическая ситуация в регионе позволяет Азербайджану и Казахстану увеличить двусторонний товарооборот, а также развить потенциал в качестве региональных транспортных и логистических хабов. В этой связи необходимо отметить важность развития "Срединного коридора" - пути из Китая в Европу", - сказал он.

Шафиев отметил, что налаживание связи по оптоволоконным коммуникациям между двумя странами, в направлении чего уже ведется работа, а также расширение перевозок энергоресурсов через Азербайджан по уже существующим структурам играют важную роль в нынешней повестке дня.

"Нашим странам необходимо работать над расширением товарооборота и взаимных инвестиций. В этой связи программа сотрудничества на 2022-2026 годы, которая находится сегодня в разработке, и уже открытые торговые дома в обеих странах будут способствовать развитию двусторонних отношений в различных областях", - добавил он.

Напомним, что 23 мая 2022 года в Баку состоялось подписание меморандума о создании азербайджано-казахстанского экспертного совета.