Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учения

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, проведены учения с вертолетными подразделениями Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в минобороны, в соответствии со сценарием учений, вертолеты, совершая полеты с аэродромов базирования, уничтожили наземные цели условного противника на полигонах.

Экипажи вертолетов успешно выполнили задачи, поставленные в ходе учений.