https://news.day.az/politics/1488295.html Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учения - ВИДЕО
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учения - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, проведены учения с вертолетными подразделениями Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в минобороны, в соответствии со сценарием учений, вертолеты, совершая полеты с аэродромов базирования, уничтожили наземные цели условного противника на полигонах.
Экипажи вертолетов успешно выполнили задачи, поставленные в ходе учений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре