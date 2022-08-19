Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в области военного образования

Делегация, состоящая из высокопоставленных госслужащих правительства Пакистана, обучающихся в Национальном колледже управления этой страны, посетила Национальный университет обороны Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, ректор университета, профессор - генерал-лейтенант Гейдар Пириев поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в стране.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в области военного образования между двумя странами, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегации был представлен обширный брифинг о Национальном университете обороны и второй Карабахской войне.

Также принял участие во встрече посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

В завершение встречи была сделана памятная фотография.