Внучатый племянник Абдуррагим бека Ахвердиева, проживающий в Германии, выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву

Внучатый племянник видного писателя-драматурга, первого азербайджанского дирижера Абдуррагим бека Ахвердиева Насими Садыгов, проживающий в Германии, выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и Государственному комитету по работе с диаспорой, передает Day.Az.

Сообщив, что ежегодно приезжает в родной Азербайджан, наш соотечественник отметил, что нынешняя поездка значительно отличается от предыдущих:

"Хотя мы и живем на чужбине, наши сердца, тем не менее, всегда бились в унисон с родным Азербайджаном. Годами мы жили тоской по родине, по Карабаху. А сегодня тоска и переживание сменились гордостью. Мы бесконечно признательны Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии, подарившим нам эту радость, эту гордость. Обратившись в нынешнем году в Государственный комитет по работе с диаспорой, я выразил желание совершить поездку в Шушу. Сотрудники комитета, узнав о моем намерении, как внука Гамид бека - брата видного драматурга, общественного деятеля Абдуррагим бека, посетить землю моих предков, проявили ко мне большое внимание и сообщили о возможности выехать в Шушу 17 августа. Это было для меня исполнением сокровенной мечты и самой большой радостью".

Н.Садыгов подчеркнул, что ехал по дороге Победы, проложенной вдоль тропы, проторенной отважными сынами Азербайджана, и еще раз стал свидетелем того, какие трудности пришлось преодолеть во имя достижения исторической победы: "На каждом шагу отдавая дань памяти шехидов и желая здоровья нашим гази, мы прибыли в родную Шушу. Я первым из внуков Гасаналы бека, вырастившего такую личность, как Абдуррагим бек, уроженца Шуши, спустя 30 лет ступил на эту землю. Я ходил по улицам Шуши, где некогда жили наши предки. Я дышал этим воздухом, пил из этих родников. Моя радость и гордость не знали границ, так как я находился в освобожденной Шуше, что являлось самой сокровенной мечтой - моей и миллионов азербайджанцев.

Xочу сказать Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и сотрудникам Государственного комитета по работе с диаспорой "большое спасибо!" за создание такой возможности для проживающих за рубежом азербайджанцев. Председатель комитета господин Фуад Мурадов принял меня, встретился со мной, как с близким родственником уроженца Шуши, выдающегося Абдуррагим бека, и провел обсуждения, связанные с планами на будущее, что явилось показателем уважения и почтения к Абдуррагим беку Ахвердиеву, которому принадлежат большие заслуги в общественно-политической и литературной среде Азербайджана. От имени всех родственников хочу выразить уважаемому Фуад муаллиму глубокую признательность за это".

Отметим, что Н.Садыгов, посетивший родной очаг, дал в Шуше интервью программе "Родина не далеко" Diaspor TV.