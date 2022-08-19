Азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса "Танковый биатлон", проводимого в рамках "Армейских международных игр-2022" на военном полигоне Алабино в Москве.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны.

Сообщается, что и третий экипаж азербайджанских танкистов, соперничавший на этапе "Индивидуальное вождение" с командой Монголии, в соответствии с условиями конкурса, прицельным огнем уничтожил цели и успешно преодолел установленную дистанцию.

В итоге наши военнослужащие опередили команду Монголии и вышли в полуфинал конкурса.