https://news.day.az/politics/1488379.html Азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон» - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон» - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса "Танковый биатлон", проводимого в рамках "Армейских международных игр-2022" на военном полигоне Алабино в Москве.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны.
Сообщается, что и третий экипаж азербайджанских танкистов, соперничавший на этапе "Индивидуальное вождение" с командой Монголии, в соответствии с условиями конкурса, прицельным огнем уничтожил цели и успешно преодолел установленную дистанцию.
В итоге наши военнослужащие опередили команду Монголии и вышли в полуфинал конкурса.
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