Церемония выпуска курса подготовки прапорщиков - ФОТО
19 августа в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась очередная церемония выпуска военнослужащих, успешно окончивших курс подготовки прапорщиков.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.
В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступившие на церемонии поздравили выпускников с окончанием курса, пожелали им неусыпно стоять на страже Родины и успехов в дальнейшей службе.
Выступивший от имени выпускников прапорщик Вюсал Маммедиязаде пообещал, что они достойно выполнят свой служебный долг, применив на местах службы знания и навыки, обретенные на курсе.
После вручения сертификатов и присвоения воинского звания "прапорщик" выпускникам, успешно окончившим курс, состоялось торжественное прохождение военнослужащих перед трибуной.
В заключение было сделано фото на память.
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