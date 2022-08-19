Торжество справедливости: о проекте "Аделина Авагимян" спустя 11 лет

Автор: Акпер Гасанов

Началось исполнение поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о подготовке к возвращению в родные края азербайджанцев, покинувших Лачин 30 лет назад. С этой целью в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев уже состоялась встреча с группой беженцев из Лачина. И это - очень показательный, исторический момент.

Потому что ситуацию нужно рассматривать шире, в контексте реализации проекта "Великое возвращение". И как тут не вспомнить о том, что в конце июля в село Агалы, построенное согласно концепции "Умное село" в освобожденном от оккупации Зангиланском районе были переселены еще 11 семей, состоящих из 58 человек. Таким образом, число возвратившихся жителей Агалы составило 201 человек.

Этот процесс продолжается. И со стороны государства создаются все необходимые условия для возвращения всех азербайджанцев, которые три десятка лет назад были вынуждены покинуть родные дома, спасаясь от армянских оккупантов. Которые, особо замечу, сжигали все на своем пути. Сейчас они тоже сжигают все, до чего дотягиваются. Напоследок, вынужденно покидая наши земли.

О том, что тем самым армянские оккупанты, большей частью переселившиеся в Лачин и село Забух, как и на остальные территории освобожденного Карабаха, демонстрируют свою варварскую сущность, говорилось и писалось не раз. Увы, международные правозащитные организации, ведущие мировые СМИ, которые с такой радостью пускаются в поиски соломинки в азербайджанском глазу, не замечают склада бревен в глазах Армении.

Впрочем, молчат не только они. И тут я хочу напомнить о событии, которое имело место ровно 11 лет назад. В августе 2011 года армянскими, как они сами наверное считают, креативщиками и политтехнологами был запущен проект под названием "13-летняя карабахская школьница Аделина Авагимян написала письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву". Сразу замечу, что изначально был очевиден привычный для армян плагиат.

По сути, авторы данного проекта решили пойти по стопам 10-летней американской девочки Саманты Смит, которая в своё время написала письмо тогдашнему руководителю ЦК КПСС Юрию Андропову. Легенда советского времени гласила, что Саманта случайно увидела в журнале "Time Magazine" фотографию, на которой были изображены тогдашний президент США Рональд Рейган и руководитель СССР Юрий Андропов. В статье в этом журнале была высказана мысль о той опасности, которую представляет Советский Союз миру. Десятилетняя американская девочка Саманта Смитт была сильно возмущена политикой СССР и села писать письмо.

В общем, все априори было понятно - природа появления и цель этого армянского проекта. При этом все же хочу напомнить о содержании письма, опубликованного от имени Аделины Авагимян. Это важно сделать, чтобы понять нелепый, пропагандистский и лживый характер аргументов, которые армянская сторона не постеснялась вложить в уста 13-летней школьницы из Ханкенди.

"Не могу понять, своих земель Вам не хватает, зачем Вам Карабах? ", "Один из моих друзей говорит, что если ему не разрешат взять оружие, он подобно французскому Гаврошу будет помогать взрослым защищать нашу родину и я тоже буду помогать своим родителям, насколько хватит моих сил", "если начнёте войну, чтобы захватить нашу страну, весь армянский народ встанет на защиту нашей земли".

Как видим, "13-летняя школьница Аделина" жонглировала привычными армянскими пропагандистскими мифами. Пришлось их развенчивать. Сделала это тогда Администрация Президента Азербайджанской Республики, которая написала ответное письмо юной жительнице города Ханкенди, Карабахского региона Азербайджанской Республики. Далее "коллективной Аделине" напомнили, что город Ханкенди был основан в конце XVIII века Карабахскими ханами, как поселок для отдыха членов и приближенных ханской семьи.

Также, продолжая ликбез, "карабахской школьнице" напомнили, что лишь в 1923 году, спустя более 100 лет после своего создания, Ханкенди переименовали в Степанакерт, в честь большевика Степана Шаумяна. После чего, прозвучал бесспорный аргумент о том, что не только в Ханкенди, но и в другие захваченные Арменией города и районы Азербайджана - Шушу, Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере и Гадрут, в места своего детства в Лачине, Кяльбаджаре, Агдаме, Джебраиле, Физули, Губадлы и Зангилане, на родину своих предков не могут вернуться около миллиона азербайджанцев.

А еще, "Аделину" пригласили в Азербайджан, чтобы она все своими глазами увидела. Ясное дело, что ответа от "Аделины" не последовало. Ни сразу, ни в течение всех этих 11 лет. Что усилило убежденность в том, что в реальности в августе 2011 года был запущен всего лишь очередной армянский пропагандистский проект. Нет, вполне возможно, что реальная Аделина Авагимян существует, но письмо было явно написано не ею. Впрочем, реальная Аделина уже находится в Азербайджане.

Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, вернув себе свои земли. Таким образом был дан четкий ответ всем, кто задавался неуместным вопросом - зачем нам Карабах? Это наша земля, земля наших предков, наших потомков, за которую отдали свою жизнь шехиды, герои. А описанный "Аделиной" весь армянский народ в итоге вынужден был смириться с итогами войны. И никаких "армянских Гаврошей" мы как-то не увидели, зато 10 000 армянских дезертиров - это факт.

И сейчас мы видим реализацию трехстороннего заявления, под которым свою подпись вынужден был поставить премьер-министр РА Никол Пашинян. Азербайджанцы возвращаются на родную землю. Скоро они вернутся и в село Забух, и в Лачин. И в Ханкенди тоже вернутся. Ведь, на основании подписанного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 июля Указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы, включая и Ханкенди, объединены в этой зоне. Так что, спустя 11 лет с момента появления "письма Аделины Авагимян", перед армянскими жителями Ханкендивстанет простой выбор - получать паспорт нашей страны или уезжать восвояси. Третьего не дано.