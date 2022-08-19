https://news.day.az/politics/1488430.html Хикмет Гаджиев провел встречу с Арменом Григоряном
Хикмет Гаджиев провел встречу с Арменом Григоряном
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.
"Провели продуктивные обсуждения отношений между Азербайджаном и Арменией и роли Евросоюза во время встречи с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном в Брюсселе сегодня", - написал Клаар.
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