Представители Ирана посетили Физулинский и Ходжавендский районы

Представители Вооруженных сил Исламской Республики Иран, находящиеся с визитом в нашей стране, побывали в Физулинском и Ходжавендском районах.

Как сообщили Day.Az в Министерстве Обороны, гостям была предоставлена подробная информация о последствиях вандализма и разрушениях, совершенных армянскими вооруженными формированиями во время оккупации азербайджанских территорий, а также о работах по реконструкции, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Затем делегация возложила цветы к памятному комплексу Шехидов и выразила свои соболезнования.

Представители Вооруженных сил Исламской Республики Иран, посетившие военную часть коммандос, ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными здесь для военнослужащих.

Делегация также наблюдала за образцовыми выступлениями военнослужащих в учебном центре воинской части.

Гостям был представлен обширный брифинг об апрельских боях 2016 года и боевом пути, пройденном воинским соединением в Великой Отечественной войне.

В конце стороны обменялись подарками, была сделана памятная фотография.

В рамках визита представители Вооруженных сил Исламской Республики Иран ознакомились с условиями, созданными в Международном аэропорту Физули.