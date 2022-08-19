Представители Ирана посетили Физулинский и Ходжавендский районы - ФОТО
Представители Вооруженных сил Исламской Республики Иран, находящиеся с визитом в нашей стране, побывали в Физулинском и Ходжавендском районах.
Как сообщили Day.Az в Министерстве Обороны, гостям была предоставлена подробная информация о последствиях вандализма и разрушениях, совершенных армянскими вооруженными формированиями во время оккупации азербайджанских территорий, а также о работах по реконструкции, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Затем делегация возложила цветы к памятному комплексу Шехидов и выразила свои соболезнования.
Представители Вооруженных сил Исламской Республики Иран, посетившие военную часть коммандос, ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными здесь для военнослужащих.
Делегация также наблюдала за образцовыми выступлениями военнослужащих в учебном центре воинской части.
Гостям был представлен обширный брифинг об апрельских боях 2016 года и боевом пути, пройденном воинским соединением в Великой Отечественной войне.
В конце стороны обменялись подарками, была сделана памятная фотография.
В рамках визита представители Вооруженных сил Исламской Республики Иран ознакомились с условиями, созданными в Международном аэропорту Физули.
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