Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство Армении против Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

"Сегодня Европейский суд по правам человека в очередной раз отклонил ходатайство Армении о применении в отношении Азербайджана мер обеспечительного характера", - отметил он.