https://news.day.az/politics/1488448.html ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении против Азербайджана
ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении против Азербайджана
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство Армении против Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.
"Сегодня Европейский суд по правам человека в очередной раз отклонил ходатайство Армении о применении в отношении Азербайджана мер обеспечительного характера", - отметил он.
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