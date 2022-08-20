Иранская военная делегация посетила Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в нашей стране делегация представителей вооруженных сил Исламской Республики Иран посетила Аллею шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, гости почтили память героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили цветы к их могилам и венок к мемориалу "Вечный огонь".