Состоялся последний этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проводимого с участием 9 стран в рамках "Армейских международных игр-2022" в Гвардейском гарнизоне Казахстана, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В эстафете оба состава азербайджанской команды, проявив профессионализм, справились со всеми поставленными задачами.

Военнослужащие поочередно пересекали полосу препятствий и заминированную территорию, уничтожив из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов намеченные цели.

Азербайджанские артиллеристы, успешно завершившие этап, по решению судейской комиссии заняли третье место в конкурсе. Первое и второе места заняли команды из Казахстана и России соответственно.

Отметим, что церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня" состоится 23 августа.