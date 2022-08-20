Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» - ФОТО
Состоялся последний этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проводимого с участием 9 стран в рамках "Армейских международных игр-2022" в Гвардейском гарнизоне Казахстана, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В эстафете оба состава азербайджанской команды, проявив профессионализм, справились со всеми поставленными задачами.
Военнослужащие поочередно пересекали полосу препятствий и заминированную территорию, уничтожив из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов намеченные цели.
Азербайджанские артиллеристы, успешно завершившие этап, по решению судейской комиссии заняли третье место в конкурсе. Первое и второе места заняли команды из Казахстана и России соответственно.
Отметим, что церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня" состоится 23 августа.
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