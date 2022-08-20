https://news.day.az/politics/1488608.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Алжиру
МИД Азербайджана выразил соболезнования Алжиру
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Алжиру в связи с лесными пожарами.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией министерство поделилось на своей странице в Twitter.
"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пострадавшим в результате лесных пожаров в Алжире. Мы выражаем солидарность с правительством и народом Алжира",- говорится в публикации.
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