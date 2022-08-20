https://news.day.az/politics/1488609.html Проходит конкурс "Снайперский рубеж" - ФОТО
Проходит конкурс "Снайперский рубеж" - ФОТО
В рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" в городе Йезд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка с целью определения очередности выполнения эпизодов второго этапа конкурса "Снайперский рубеж".
Как сообщили Day.Az в субботу в министерстве обороны Азербайджана, по итогам жеребьевки азербайджанская команда выполнит эпизоды под седьмым порядковым номером.
Затем в соответствии с планом конкурса был дан старт процессу подготовки ко второму этапу. Военнослужащие провели пробные стрельбы из пистолетов.
Отметим, что на втором этапе международного конкурса снайперы будут соревноваться в парах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре