Вывод остатков ВС Армении из Карабаха - первостепенная задача для Баку

Азербайджанский политолог, директор Центра исследования Южного Кавказа, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов рассуждает о процессах, которые протекают в настоящий момент в армяно-азербайджанской повестке в своем Телеграм-канале.

"После эскалации в начале августа и выдвинутых со стороны Баку ультиматумов процессы в армяно-азербайджанской повестке обрели динамику.

Что имеем на сегодня:

⁃ Ввод в эксплуатацию новой Лачинской дороги до конца августа;

⁃ Заявление Президента Азербайджана о выводе Арменией "сотен военнослужащих" из Карабаха и предоставлении согласия на Зангезурский коридор;

⁃ Заявление секретаря Совбеза Армении об отказе от темы "статуса" в мирном договоре;

⁃ Встреча личных представителей лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе;

⁃ Решение правительства Армении о строительстве КПП на условной границе с Азербайджаном - 3 пункта - не совсем понятные на первый взгляд;

⁃ Информация о трехсторонней встрече в Москве в конце августа (МИД РФ заявил о встрече высокого уровня, армянские и азербайджанские медиа заявляют о встрече лидеров как в Москве, так и в Брюсселе).

Что решаемо здесь и сейчас?

Думаю, это главный вопрос, так как за неполные два года есть наработки по различным темам повестки. Если отходить от контекста исполнения обязательств трехсторонних Заявлений, то встреча должна быть ознаменована принятием решения по разблокировке коммуникаций (Зангезурский коридор). Привлекает интерес, как решится вопрос "беспрепятственности" коридора и влияния этого компонента на режим выхода и входа в Лачинский коридор!

Однако попутно актуализировались вопросы вывода остатков ВС Армении из Карабаха и мирного договора. То есть, процессы взаимосвязаны и поэтому имеют "эффект домино".

И тут важность приобретает место проведения встреч.

Москве важно исполнение именно обязательств трехстороннего заявления: разблокировка! Тем более, что Россия сторона в межправкомиссии. Вторая важная тема - это нахождение в Карабахе остатков ВС Армении... Азербайджан продемонстрировал, что это первостепенная задача. Для Армении первостепенно - возвращение диверсантов из Баку. И заметьте, все эти вопросы создают негативную атмосферу в отношении трехстороннего заявления и было бы логично использовать встречу лидеров для объявления о достижении решения по разблокировке и определения графика вывода личного состава и тяжелого вооружения из Карабаха в обмен на освобождение армянских диверсантов.

Для Брюсселя важен мирный договор, который не является обязательством трехсторонних заявлений. То есть, это тема, где Россия и ЕС имеют идентичные позиции. Поэтому встреча в Брюсселе важна именно в этом контексте.

Следует также отметить, что Баку и Иреван не дифференцируют темы от места проведения переговоров. И это верно... нельзя создавать элемент монополии одного посредника по отдельной теме. Россия как-то забывала о своей миссии посредника в середине 2021 года, а ЕС в мае 2022 возомнил о себе, что может упоминать тему "статуса". Это вредно обеим сторонам!

Таким образом, нас ждут динамичные процессы, которые откроют возможность для создания-таки мирной повестки с участием двух и более посредников. Времени для провокаций ничтожно мало, власть в обеих странах легитимна и устойчива.

Для Азербайджана важно сохранить динамику и решать свои вопросы: максимальная демилитаризация Карабаха, Зангезурский/Лачинский коридоры, мирный договор на основе пяти принципов. А где это будет решаться, при каком посредничестве - важно, но не принципиально! Ведь решение по одному из треков создает условия для результата по другим!", - говорится в публикации Фархада Мамедова.