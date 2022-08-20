Прощай, оружие: стенания армянских "реваншистов"

Автор: Акпер Гасанов

В который уже раз поражаюсь способностью армянской общественности изображать удивление и возмущение там, где давно пора было бы следовать имеющимся договоренностям, исходящим из существующих реалий и международного права. Так происходит и сейчас, когда считанные дни остаются до завершения перехода города Лачин и сел Забух и Сус под контроль Азербайджана.

Оказывается, как с ужасом сообщают армянские СМИ, в приграничных населенных пунктах в Сюникской области Армении (Западный Зангезур) местные власти начали массово отбирать у людей оружие. Официальной версией является перемещение вооружения в арсеналы, однако местные жители считают, что власти таким образом хотят минимизировать возможное сопротивление и провокации после перехода вышеуказанных населенных пунктов под контроль Азербайджана.

Как бы, даже если это и так, то что плохого в шагах, направленных на минимизацию возможных провокаций? Но, к примеру, бывший глава администрации общины Аравус Сюникской области Аргам Овсепян уже стонет и жалуется, что у него отобрали оружие. Зачем оно мирному, стремящемуся к добрососедским отношениям человеку, Артам не сообщил.

"Могу сказать от своего имени, что они забрали мое оружие. Я активный участник трех войн, военачальник с 30-летним стажем, у меня отобрали оружие", - недоволен Овсепян. То есть, человек сетует на то, что ему мешают иметь то, из чего он собирался убивать азербайджанцев. Вот такой "мирный" глава администрации армянского населенного пункта живет по соседству с Азербайджаном.

Который, замечу, открыто признается в том, что является боевиком, участвовавшим в захватнических войнах против нашей страны. Правда Овсепян, в привычной для армян манере все приукрашивать, заявил о себе, как об участнике сразу трех войн. При том, что было их две- Первая Карабахская и 44-дневная. Впрочем, он может считать войной и апрельское противостояние 2016 года, или недавно успешно осуществленную азербайджанской армией операцию "Возмездие".

В любом случае, он должен понимать, что азербайджанская армия является сильнейшей в регионе, способной решать все поставленные перед ней задачи. Соответственно, лучше не будить лихо, пока оно тихо. Целее будут армянские провокаторы и оккупанты. Аксиома же! Ноо, такие как этот персонаж, предпочитают тосковать о потерянной возможности совершения новых провокаций с очевидным финалом.

При том, что в реальности у него и ему подобных оружия и вовсе не должно было быть. В том числе и согласно подписанному в ночь на 10 ноября трехстороннему заявлению. Где черным по белому прописано, что все армянские незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены параллельно с вводом российских миротворцев. Так что, происходящее ныне- всего лишь запоздалая реализация того, под чем подписался почти два года назад премьер-министр РА Никол Пашинян.

Но, поди и объясни очевидное тем, кто привык к безнаказанности и "праву" совершать преступления! Вести диалог с ними бесполезно. Это очень напоминает переговоры с террористами. Правильнее с ними не переговариваться, а принуждать к миру и к выполнению всех законных требований, обеспечивающих мирное и спокойное проживание азербайджанцев, которые скоро вернутся в родные края.

Их же, кстати говоря, никто не вооружает! В том и состоит кардинальная разница между нашими странами. Азербайджан рассматривает возвращение азербайджанцев в родные места, освобожденные ценою крови наших героев, как торжество международного права и справедливости и как шанс на постепенное установление мира в регионе. У армянских же "реваншистов" планы иные. Они мечтают о новых войнах и бедах.

В этих условиях Азербайджану остается только усиливать свою армию, оставляя за собой право жестких ответных мер в отношении всех тех, кто отказывается понимать и признавать новые реалии. В том числе и в отношении "участников трех войн", которые продолжают бряцать оружием. Да, осуществляя ответные меры и на территории Западного Зангезура, если понадобится. Потому, что борьба с терроризмом многими странами ведется и вне их пределов. Так что, лучше будет для армянской стороны не испытывать наше терпение и свою судьбу.