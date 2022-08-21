https://news.day.az/politics/1488726.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования турецкой стороне.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД в Twitter.
"Да упокоит Аллах души погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в городе Газиантеп братской Турции", - говорится в публикации.
Министерство также пожелало выздоровления пострадавшим.
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