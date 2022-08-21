МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования турецкой стороне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД в Twitter.

"Да упокоит Аллах души погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в городе Газиантеп братской Турции", - говорится в публикации.

Министерство также пожелало выздоровления пострадавшим.