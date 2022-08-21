Группа детей будет проходить реабилитацию в Баку в связи с ситуацией в Украине

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства здравоохранения Азербайджана группа детей пройдёт реабилитацию в Баку в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Day.Az, 21 августа в Баку прибыли 28 детей в возрасте от 7 до 17 лет, оставшихся без попечения родителей, и сопровождающие их 4 контролера.

Дети были встречены в аэропорту и на специально выделенных автобусах доставлены и размещены в Санаторно-курортный реабилитационный центр Минздрава. Здесь детям будут оказывать услуги психологической и при надобности медицинской реабилитации в течение 21 дня.

Также была подготовлена ​​культурная программа для детей, прилетевших с Украины. Знакомство с достопримечательностями столицы, включая поездки и экскурсии в Центр Гейдара Алиева, Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, Ичеришехер, Корабль-музей "Сураханы", Атешгях, Государственный историко-этнографический заповедник "Гала" и другие исторические памятники и музеи.

Фонд Гейдара Алиева всегда обеспечивает заботу о детях, потерявших и оставшихся без попечения родителей. Проекты, реализуемые Фондом в этой области, позволяют детям полноценно и полезно отдохнуть, расширить свой кругозор и завести новых друзей.