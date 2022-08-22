В Lagazetteaz.fr открыта новая рубрика, посвященная Карабаху

На официальном сайте французской онлайн-газеты Lagazetteaz.fr открыта новая рубрика, посвященная Карабаху.

Как передает Day.Az, рубрика имеет под собой цель информировать французского читателя о нынешних реалиях, созданных Азербайджаном после 44-дневной войны, о работах по реконструкции в Карабахе и т.д.

В рубрике опубликованы уже шесть материалов. В первом из них читатели могут ознакомиться с возрождением города Шуша. Вторая статья посвящена возвращению жителей села Агалы Зангиланского района в свои родные дома. В третьей статье повествуется о помощи Франции в разминировании территорий Карабаха.

Далее читатели могут ознакомиться со статьей главного исполнительного директора газеты Lagazetteaz.fr, учрежденной АМИ Trend во Франции, Жан-Мишеля Брюна, посвященной Шуше. Пятый и шестой материал включают в себя воспоминания профессора Эльчина Ахмедова, который родился в Шуше и спустя 30 лет вернулся в родной город.