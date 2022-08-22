https://news.day.az/politics/1488905.html На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения - ФОТО
На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения - ФОТО
Команды, участвующие в конкурсе "Снайперский рубеж", проводимом в рамках "Армейских международных игр-2022", выполнили очередные упражнения второго этапа.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с условиями операции снайперские пары сначала пистолетами стреляли по целям, расположенным на расстоянии до 25 метров, а затем из снайперских винтовок по специальным целям, расположенным на расстоянии до 800 метров.
В ходе очередной операции на конкурсе в городе Йезд Исламской Республики Иран наши военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, уничтожив три цели на расстоянии 200-300 метров.
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