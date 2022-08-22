https://news.day.az/politics/1488922.html Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине в Лачинском районе
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине в Лачинском районе
Двое азербайджанских военнослужащих - 20 августа Вугар Сулейманов и 21 августа - Гейдар Гюльмалыев получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на мине на территории освобожденного Лачинского района.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Губадлинскую военную прокуратуру.
По данным фактам проводится расследование.
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