Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине в Лачинском районе

Двое азербайджанских военнослужащих - 20 августа Вугар Сулейманов и 21 августа - Гейдар Гюльмалыев получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на мине на территории освобожденного Лачинского района.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Губадлинскую военную прокуратуру.

По данным фактам проводится расследование.